Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın açılıyor

İstanbul
Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.