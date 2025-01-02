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Spor, Futbol

Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Bozhan Memiş  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın açılıyor

İstanbul

Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

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