Süper Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Ankara
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete KalkavanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.