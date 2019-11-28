Euro
6.36
Dolar
5.77
BIST 100
106,109.80
Altın
1,455.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili protokol töreninde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın başlıyor.

Süha Gür   | 28.11.2019
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı yarın Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor (Vodafone Park) 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Benzer haberler

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret

'Elimizden gelen bütün çabayı gösterdik'

Medipol Başakşehir Roma maçına hazır

Medipol Başakşehir Roma maçına hazır
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonlukta iddialı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonlukta iddialı
Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum

Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum