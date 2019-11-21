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Spor, Futbol

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Süha Gür   | 21.11.2019
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle başlayacak. 

Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçının başlangıç saati 20.30.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)


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