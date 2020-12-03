Euro
9.52
Dolar
7.85
BIST 100
1,325.49
Altın
1,831.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.12.2020
Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

İstanbul

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Not: Gaziantep FK haftayı bay geçecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı
Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü
DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

Benzer haberler

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Giroud geceye damga vurdu

'Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine 3 gol attık'

'Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine 3 gol attık'
'Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu'

'Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu'
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı