Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın
16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç TonusluoğluAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.