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Spor, Futbol

Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Fatih Erel  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak haftanın önemli maçında Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir FK: Emre Kargın

16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

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