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Spor, Futbol

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 10. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ercan Çakar   | 26.11.2020
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, yarın Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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