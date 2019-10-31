Euro
6.38
Dolar
5.71
BIST 100
98,983.42
Altın
1,498.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumuyla "Enflasyon Raporu 2019-IV" ün yayımlandığı bilgilendirme toplantısı düzenleniyor TBMM Başkanı Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na katılıyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, yarın Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

Süha Gür   | 31.10.2019
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle başlayacak.

Galatasaray ile Rize ekibi, Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

2 Kasım Cumartesi:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

Galatasaray taraftarlarından destek çağrısı

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu
Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosunda

Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosunda
Falcao özel programla çalışmalarını sürdürdü

Falcao özel programla çalışmalarını sürdürdü