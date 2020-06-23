Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
116,144.50
Altın
1,755.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar meydanı
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'da 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Ercan Doğan   | 23.06.2020
Süper Lig'da 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Haziran Cuma:

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ali Palabıyık

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Halis Özkahya


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'da ikinci dalga endişeleri, İspanya ve Portekiz'de yeni normallikte geri adım attırdı
AA salgının 'sessizliğine' tanıklık ettiği fotoğrafları 'Karantina' albümünde topladı
Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor
ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı

Benzer haberler

Cisse Alanyaspor'un 'en golcü'sü olma yolunda

Cisse Alanyaspor'un 'en golcü'sü olma yolunda

Süper Lig'da 29. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Antalyaspor yenilmezlikte rekor peşinde

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan artıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan artıyor

12 hafta sonra 'dipten' çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi

12 hafta sonra 'dipten' çıkan Kayserispor'da umutlar yeşerdi
TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı

TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı