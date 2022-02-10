Süper Lig ve 1. Lig'de 3 maçın hakemi açıklandı

Istanbul
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak 3 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak 1 maç ve 1. Lig'in 24. haftasındaki 2 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
Süper Lig:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
1. Lig:
16.00 Altınordu-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor: Yiğit ArslanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.