Süper Lig hasreti bitti galibiyet hasreti başladı

ERZURUM - Yunus Okur

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk 6 haftada galibiyet yüzü göremedi.

Erzurum'da taraftarların Süper Lig heyecanı 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübünün Türkiye Birinci Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle başladı. 3 sezon bu ligde kalan mavi-beyazlıların Süper Lig heyecanı, takımın 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle son buldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2010'da kurularak amatör ligde başlayan mücadelesinde, 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı şehirde büyük coşku oluşturdu.

Sezona, 17 yıl aradan sonra Süper Lig heyecanıyla başlayan Erzurumlular, takımlarından bekledikleri galibiyeti göremediği için büyük üzüntü yaşıyor.

İlk puan 3. haftada geldi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2, ikinci haftasında da sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ligin ilk iki haftasını puansız geçiren mavi-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.

Ligin 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan mavi-beyazlı ekip, 5. haftada ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yine galibiyet sevinci yaşayamadı.

Erzurum ekibi, 6. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Golcülerden ses çıkmadı

Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcular Ridge Munsy ve Lennart Thy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. Forvet oyuncuları Munsy ve Thy'in kötü performansları hem takımda hem de taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Mavi-beyazlı ekibin 6 maçta attığı 5 golden 2'sini orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, birini ise mevkidaşı İbrahim Akdağ kaydetti.

Takımın iki golü ise savunma oyuncuları Leo Schwechlen ile Lokman Gör'den geldi.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Hem sahasında hem de deplasmanda iyi sonuçlar alamayan mavi-beyazlı ekibin yönetim kurulu, takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile kritik Galatasaray maçı öncesi yolları ayırdı ve teknik adam arayışına girdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.



Muhabir: Yunus Okur