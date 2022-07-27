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Spor, Futbol

Süper Lig hakemi Alper Ulusoy, yeni sezonda VAR'da görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig hakemi Alper Ulusoy'un, kendi isteğiyle VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kuruluna (MHK) sunduğunu bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 27.07.2022
Süper Lig hakemi Alper Ulusoy, yeni sezonda VAR'da görev yapacak

Ankara

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kuruluna sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.

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