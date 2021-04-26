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Spor, Futbol

Süper Lig ekibi Gaziantep sahasında 7 maç sonra yenildi

Süper Lig'deki iç saha maçlarında gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek 7 hafta sonra evinde kaybetti.

Kerem Kocalar   | 26.04.2021
Süper Lig ekibi Gaziantep sahasında 7 maç sonra yenildi

Gaziantep

Ligde ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, sezonu ilk 5'te bitirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özellikle iç sahada rakiplerine geçit vermeyen kırmızı-siyahlıların bu özelliği 37. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyetiyle yitirildi.

Sahasında en son ligin 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Gaziantep, devam eden haftalarda Fraport-TAV Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı. Göztepe (2-0), Gençlerbirliği (2-1), Yukatel Denzilispor (2-0) ve Medipol Başakşehir'i (2-0) yenen kırmızı-siyahlılar, dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 kaybetti.

Böylelikle sahasında 93 gün sonra yenilgi gören Gaziantep, 37 haftanın sonunda 51 puanda kaldı.

Gaziantep, ligin iç saha performansları incelendiğinde de halen ligin en iyi 3. takımı konumunda. Sahasında 36 puan toplayan Gaziantep'in üstünde de 39 puanlı Aytemiz Alanyaspor ile 42 puanlı Beşiktaş bulunuyor.

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