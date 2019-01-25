Süper Lig' de 19. haftayı haftayı Beşiktaş açıyor

İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
Yarın:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat açıklanmadı)
Muhabir: Metin Arslancan