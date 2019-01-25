Süper Lig' de 19. haftayı haftayı Beşiktaş açıyor

İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

Yarın:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat açıklanmadı)

Muhabir: Metin Arslancan