Sturridge'den ilk mesaj: Yeni macera için sabırsızlanıyorum

İstanbul
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti.
Turkish D Studgie Delight!!!— Daniel Sturridge (@DanielSturridge) August 21, 2019
Right that’s my corny joke of the day...
Jokes aside looking forward to this new adventure 😎 thank you God for the blessing ❤️
Bye for now.👋🏾#trabzon #trabzonspor @trabzonspor #turkey pic.twitter.com/DrGFJsL3bh
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.