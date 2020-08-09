Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu’da otobüs kazası meydana geldi
logo
Spor, Futbol

Stiven Plaza Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı.

Seyit Ahmet Eksik   | 09.08.2020
Stiven Plaza Trabzonspor'da

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Stiven Plaza'nın kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin avro ödeneceği belirtildi.

Futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza'ya 2022-2023 sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı
Trump'tan yeni Kovid-19 yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararname
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 222 bin 656 kişi iyileşti

Benzer haberler

Stiven Plaza Trabzonspor'da

Stiven Plaza Trabzonspor'da

Trabzonspor, Anders Trondsen'i transfer etti

PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi
Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik

Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik
Eddie Newton ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak

Eddie Newton ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak