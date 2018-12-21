'Sporu tabana yaymak için çalışacağız'

Spor İstanbul Genel Müdürü Aksu, "Aileleri de sporun içine dahil etmeyi hedefliyoruz, tesisleşmeden ziyade, hanelere dokunarak yeni bir süreç başlatmayı istiyoruz." dedi.

İSTANBUL

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, yeni dönemde hedeflerinin sporu tabana yaymak olduğunu söyledi.

Aksu, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın gerçekleştirdiği ziyarette, yeni hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ersin Şiyhan ve Abdulhalim Aksu, Anadolu Ajansı ve Spor İstanbul'un faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Şiyhan, Aksu'ya Anadolu Ajansının seçkin fotoğraflarından oluşan "Gökyüzünden Türkiye" albümünü takdim etti.

Aksu, yeni dönemde sporu tabana yaymaya yönelik faaliyetlerde bulunacaklarını belirterek, "Yeni dönemde sporcu yetiştirmekten ziyade sporu tabana yaymak ve daha geniş kesimleri sporla tanıştırmak için çalışacağız." diye konuştu.

Sporu geliştirmek için ailelere de önem verdiklerini aktaran Abdulhalim Aksu, şunları kaydetti:

"Aileleri de sporun içine dahil etmeyi hedefliyoruz, tesisleşmeden ziyade, hanelere dokunarak yeni bir süreç başlatmayı istiyoruz. Bir spor kulübü gibi lisanslı sporcu yetiştirme hedefimiz olmayacak, bunu ilgili kulüplere bırakacağız. Çocukları ve gençleri sporla tanıştırma ve spor kültürü ile yetişme hedefine odaklanacağız."