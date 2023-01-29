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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 29.01.2023
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanan üç karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakalarında Medipol Başakşehir, Arabam.com Konyaspor'u 2-0, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı 5-1 yendi.

Lider Galatasaray, kazanma serisini Giresun'da da sürdürdü. Bitexen Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Şenol Güneş'le birlikte yeniden çıkışa geçen Beşiktaş da Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve bu sezon ilk kez peş peşe 5. galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-2

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 0-2

Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Bitexen Giresunspor-Galatasaray: 0-4

İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: 2-4

Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 5-1

Puan durumu

Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY A.Ş.20153242142848
2.FENERBAHÇE A.Ş.20142451232844
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK20124432201240
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.19115337211638
5.ADANA DEMİRSPOR20107339211837
6.TRABZONSPOR2010553127435
7.YUKATEL KAYSERİSPOR209293229329
8.ARABAM.COM KONYASPOR206952421327
9.CORENDON ALANYASPOR206773236-425
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK195774039122
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ205782728-122
12.MKE ANKARAGÜCÜ2064102431-722
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR1963102633-721
14.BITEXEN GİRESUNSPOR205691933-1421
15.ATAKAŞ HATAYSPOR195591734-1720
16.KASIMPAŞA2054112239-1719
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR2046102231-918
18.İSTANBULSPOR2043132044-2415
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2035122437-1314

22. hafta programı

31 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

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