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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası, ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı dışında tamamlandı.

Ercan Çakar   | 13.11.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Ligde bugün oynanan müsabakalarda Arabam.com Konyaspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1, Atakaş Hatayspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta lider Fenerbahçe sahasında Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi. Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği haftanın önemli maçında ise sarı-kırmızılılar sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Ligde Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 0-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: 2-2

Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-7

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 3-3

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: 1-2

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ertelendi

Fenerbahçe Dünya Kupası arasına lider girdi

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde 29 puan toplayan Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilecek araya lider girdi.

Son haftalarda çıkış yakalayan Galatasaray da topladığı 27 puanla araya ikinci sıradan giriş yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Süper Lig'e ara verilecek ve sezon, 24-25 ve 26 Aralık'ta yapılacak 15'inci hafta mücadelesiyle devam edecek.


Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE1392236142229
2.GALATASARAY1383223101327
3.ADANA DEMİRSPOR1366124141024
4.ARABAM.COM KONYASPOR14662169724
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR137331915424
6.YUKATEL KAYSERİSPOR147252015523
7.TRABZONSPOR136521916323
8.BEŞİKTAŞ136432618822
9.CORENDON ALANYASPOR144551924-517
10.GAZİANTEP FK134451919016
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR125161921-216
12.BITEXEN GİRESUNSPOR134361320-715
13.KASIMPAŞA134361122-1115
14.ATAKAŞ HATAYSPOR134271222-1014
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK133462427-313
16.MKE ANKARAGÜCÜ133461621-513
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR142571319-611
18.İSTANBULSPOR132291226-148
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR131481524-97



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