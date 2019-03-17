Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
Galatasaray, Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Sonuçlar
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Akhisarspor-Kasımpaşa: 2-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-1
Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0
Beşiktaş-Göztepe: 1-0
Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-1
Bursaspor-Galatasaray: 2-3Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.