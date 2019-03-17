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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı.

Hüseyin Eroğul   | 17.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası bugün oynanan müsabakalarla tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında 2 puan kaybetmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. 

Galatasaray, Bursaspor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. 

Sonuçlar

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Akhisarspor-Kasımpaşa: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-1

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Beşiktaş-Göztepe: 1-0

Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 3-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-1

Bursaspor-Galatasaray: 2-3

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