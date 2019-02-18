Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 22. haftanın ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

anasayfa > spor, futbol 18.02.2019

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 48 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2

Akhisarspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Bursaspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 1-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: 4-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: 2-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 1-4

Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

23. haftanın programı 

22 Şubat Cuma:

20.30 Göztepe-Trabzonspor (Bornova)

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Akhisarspor (Türk Telekom)

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

Muhabir: Ercan Doğan

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