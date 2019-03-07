Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.