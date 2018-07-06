'Söz verdiğim için Bursaspor'dayım'

Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Stephane Badji, birçok takımdan transfer teklifi almasına karşın yeşil-beyazlı yöneticilere söz verdiği için Bursaspor'u tercih ettiğini söyledi.

BURSA

Sabah saatlerinde menajeriyle kente gelen Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji, Acıbadem Bursa Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Badji, hastane girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Bursa'nın büyük bir şehir, Bursaspor'un da büyük bir kulüp olduğunu belirten Badji, "Hedefim, takımla kampa katılmak ve kampta iyi şeyler yapmak. Kulüp ve hoca bana güvendiği için kendimi de göstereceğim." dedi.

Senegalli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'deki birçok kulüpten daha transfer teklifi aldığını ancak Bursaspor'u tercih ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birçok takımdan transfer teklifi aldım ancak ben sözümün eriyim ve söz verdiğim için de buradayım. Sezon bittiğinde Bursasporlu yöneticilerle bir görüşmem oldu. Yöneticiler bana saygı duydu. Onlar benim arkamdaydı. Her şey para değil. Bursa'da oynamak benim için daha mutluluk verir."

Muhabir: Hüseyin Yeşilkavak