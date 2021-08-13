Euro
10.06
Dolar
8.52
BIST 100
1,447.64
Altın
1,778.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 2021-2022 sezonu açılış maçında, Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

Süha Gür   | 13.08.2021
Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle öne geçti. Maç boyunca rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar, 52. dakikada Atiba'yla farkı 2'ye çıkarırken, 90+3. dakikada Larin maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

Sezonun ilk golü N'Koudou'dan

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

Salih ve Kenan tam not aldı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan ve Kenan Karaman, beğeni topladı.

Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti.

Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan ayrılma sürecinde tazminat alması nedeniyle taraftarlar, müsabakanın 75. dakikasında deneyimli teknik direktör aleyhinde tezahüratlarda bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı

Benzer haberler

Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Son şampiyon Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Göztepeli futbolcu Obinna: Umarım bizim için başarılı bir sezon geçer

Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ve yeni futbolcular için imza töreni düzenledi

Fenerbahçeli Pelkas sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak

Fenerbahçeli Pelkas sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 7. yılında anıldı

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 7. yılında anıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü yayımlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon statüsü yayımlandı