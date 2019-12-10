Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
109,333.10
Altın
1,463.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Son 11 sezonun en iyi Sivasspor'u

Süper Lig'in 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu 3 haftadır kaptırmayan Demir Grup Sivasspor, ligde mücadele ettiği son 11 sezondaki 14. haftalar itibarıyla en başarılı sezonunu geçiriyor.

Serhat Zafer   | 10.12.2019
Son 11 sezonun en iyi Sivasspor'u Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Sivas

Süper Lig'de 14. hafta sonunda topladığı 30 puanla liderliğini sürdüren Demir Grup Sivasspor, 2007-2008 sezonundan sonra 14. haftalar itibarıyla ligdeki en başarılı sezonunu yaşıyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, 11. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu 3 haftadır bırakmıyor.

Ligin 11. haftasında puan cetvelinde zirveye yükselen Sivasspor, 14. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele ettiği son 11 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 14 hafta itibarıyla 2008-2009 sezonunda 28, 2009-2010'da 10, 2010-2011'de 11, 2011-2012'de 19, 2012-2013'te 19, 2013-2014'te 23, 2014-2015'te 10, 2015-2016'da 10, 2017-2018'de 19 ve 2018-2019'da 18 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu sezon ise 30 puana ulaştı.

Kırmızı beyazlı ekip 14. haftalar itibarıyla en fazla puanı 2007-2008 sezonunda 31 puanla toplamıştı.

Sivas ekibi, 2016-2017 sezonunda ise TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

İlk kez 6 maç üst üste kazandı 

Sivasspor, Süper Lig serüveninde ilk kez 6 maçında üst üste galip geldi.

Ligin 9. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, sonraki haftalarda ise sırasıyla deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, dış sahada İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1, iç sahada Kasımpaşa'yı 2-0 ve son olarak deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

Evinde bileği bükülmüyor 

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1'inde berabere kaldı.

İç sahadaki 7 maçlık periyotta 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, bu performansıyla iç saha puan cetvelinde de liderlik koltuğuna oturdu.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Sivas ekibi, dış sahada da 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puan toplamayı başardı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı

Benzer haberler

Trabzonspor'un Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor

Trabzonspor'un Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor

Son 11 sezonun en iyi Sivasspor'u

Sivasspor Süper Lig'de 14. haftayı lider bitirdi

Süper Lig'de haftanın kapanış maçını Kayserispor kazandı

Süper Lig'de haftanın kapanış maçını Kayserispor kazandı
Trabzonspor, golcüsü Sörloth ile zirve yarışında iddalı

Trabzonspor, golcüsü Sörloth ile zirve yarışında iddalı
Trabzonsporlu taraftarların 52 yılda yazdığı şiirler kitapta toplandı

Trabzonsporlu taraftarların 52 yılda yazdığı şiirler kitapta toplandı