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Spor, Futbol

Sneijder futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, aktif kariyerini sonlandırdı.

Hüseyin Burak Demirer   | 12.08.2019
Sneijder futbolu bıraktı

Ankara

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, 2002'de başladığı aktif kariyerini noktaladı.

Katar'ın El-Gharafa takımıyla arasındaki 1,5 yıllık sözleşme bu yaz biten Sneijder, doğduğu kent Utrecht'in Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) mücadele eden futbol kulübü ile iş anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Utrecht'in maçlarını oynadığı Galgenwaard Stadı'ndan loca satın alan Sneijder, "Bu şehri çok seviyorum. Artık futbolu bıraktım ve tecrübelerimi paylaşacağım güzel bir yerde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu

Profesyonel kariyerine, 2002'de altyapısından yetiştiği Ajax'ta adım atan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı.

2013'ün ocak ayından 2017 yazına kadar Galatasaray'da top koşturan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, 3'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.

Sneijder, 134 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

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