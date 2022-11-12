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Spor, Futbol

Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Göksel Cüneyt İğde   | 12.11.2022
Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Sivas

İlk tehlikeli atak 4. dakikada Ümraniyespor'dan geldi. Ceza yayının solunda topla buluşan Del Valle'nin sert şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

6. dakikada Dia Saba'nın pasıyla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşuna son anda hamle yapan Allyson tehlikeyi önledi.

15. dakikada Del Valle'nin penaltı noktası yakınlarında rakip defansın arasından çektiği şutta top direğin yanından dışarıya gitti.

16. dakikada ceza yayının sağından Geraldo'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Avounou'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutunda top Caner Osmanpaşa'ya çarparak yakın köşeden filelere gitti: 0-1

31. dakika ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından sol çaprazda topla buluşan Gradel içeriye doldurdu. Altıpasa yakın noktada Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada orta alandan hızlı çıkan Ümraniyespor'da, Avounou'nun ceza yayının gerisinden vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

47. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen N'Jie'nin pasıyla topla buluşan Gradel'in vuruşunda kaleci Orkun Özdemir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Del Valle'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarıya gitti.

52. dakika Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda altıpasa doğru hareketlenen N'Jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

59. dakikada Sivasspor öne geçti. Dia Saba'nın ara pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen N'Jie, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-1

61. dakikada kırmızı-beyazlı takım baskıyı artırdı. Keita'nın ceza yayının gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada ev sahibi ekip N'Jie ile hızlı çıktı. Bu futbolcunun ortasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gradel, altıpasta Dia Saba'yı gördü. Ümraniyespor savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bettaieb'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Caner Osman Paşa'yı geçen top Ziya Erdal'a çarptı. Ümraniyesporlu futbolcuların itirazı üzerine hakem VAR'a giderek pozisyonu inceledikten sonra elle müdahale olduğuna karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic, kalenin ortasına yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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