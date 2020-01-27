Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Sivas
Süper Lig'in 19. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, 90+3. dakikada bulduğu golle sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
12. dakikada Skoda, Sivasspor ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'da kaldı.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş, rakip yarı alanın ortalarından şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Arouna Kone, direğe takıldı. Bu dakikada Kone, ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.
37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, son anda topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
47. dakikada sol kanatta topla buluşan Kone, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, ilk anda golü verdi. Pozisyon VAR sisteminde incelenirken, pozisyonun başında Kone'nin ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.
53. dakikada Kone'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
58. dakikada Boldrin, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boldrin'in pasında sağ taraftan ceza alanına giren Garmash, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Samassa'nın kapattığı köşeden ağlara gitti: 0-1
79. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Fatih Aksoy, şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor skora denge getirdi. Sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan güçlükle topu önledi. Yasin Öztekin, kaleciden dönen topu altıpasın gerisinden filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.