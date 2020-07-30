Euro
8.25
Dolar
6.99
BIST 100
1,126.90
Altın
1,949.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

Halife Yalçınkaya   | 30.07.2020
Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak. 

Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak.

Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı
Everest dağcılara yeniden açılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 küresel salgınına karşı bilim tek silahımız
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı

Benzer haberler

Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Ahmet Ağaoğlu PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de ayrılık

FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma açıldı

FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma açıldı
Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Mariano'ya teşekkür mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' ziyareti