Sivasspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Sivas
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.
Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde Kovid-19 testi yapılacak.
Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.