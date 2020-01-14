Euro
6.55
Dolar
5.89
BIST 100
121,423.30
Altın
1,547.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'dan kupada farklı galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.

Halife Yalçınkaya   | 14.01.2020
Sivasspor'dan kupada farklı galibiyet Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, top kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlara gitti. VAR'da incelenen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

22. dakikada sol kanatta Emre Kılınç'ın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ile paslaşarak kullandı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir'in topa elle müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya, VAR incelemesinden sonra penaltı kararını verdi. Penaltı atışını kullanan Emre Kılınç, topu kaleci Ufuk Ceylan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

45+4. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş kullandı. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

49. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, topu düzgün bir vuruşla ağlara buluşturdu: 4-0.

Karşılaşma 4-0 sona erdi.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Türkiye’nin savunmada 2020’lere bakışı umut veriyor
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Tayvan seçimlerinde zafer Tsai'nin

Benzer haberler

Sivasspor'dan kupada farklı galibiyet

Sivasspor'dan kupada farklı galibiyet

Kupada Kırklarelispor Başakşehir karşısında son anda beraberliği yakaladı

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz: Türk futbolundaki sorunlar masaya yatırıldı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk olacak

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk olacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor
Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın Avrupa'ya gitmesi daha iyi olur

Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın Avrupa'ya gitmesi daha iyi olur