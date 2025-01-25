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Spor, Futbol

Sivasspor'dan 5 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor karşılaşmasını ev sahibi takımın 5-2 üstünlüğüyle tamamladı.

Halife Yalçınkaya  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Sivasspor'dan 5 gollü galibiyet Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

5. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girdikten sonra topa sert vurdu. Top kaleci Onurcan Piri'nin sağından ağalara gitti. 1-0

10. dakikada Rodrigues sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içinde bulunan Manaj verdi. Manaj rakibini geçtikten sonra topu Moutoussamy'ye aktardı. Moutoussamy'nin vuruşu önce kale direğine sonra kaleci Onurcan Piri'ye çarparak ağlara gitti. 2-0

15. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Manaj'ın kafa vuruşunu kaleci Onurcan Piri çizgiden çıkardı. Dönen topa Rodrigues'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

33. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Mane'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde bulunan Rodriges'in önüne bıraktı. Rodriges düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 3-0 önde tamamladı.

46. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ kanattan ortasında, kaleci Ali Şaşal ile savunma oyuncuları arasında seken topu kontrol eden Duckens Nazon topu sert bir vuruşla filelere gönderdi. 3-1

54. dakikada sağ kanatan Gökhan Sazdağ'ın pasında topla buluşan Duckens Nazon yerden sert vurdu, top kale direğinin yanından auta gitti.

67. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Duckens Nazon, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Duckens Nazon'un vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

71. dakikada Emrah Başsan'ın sağı kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'in sert şutu defansa çarparak kornere gitti.

77. dakikada Manaj'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başssan, kaleci Onurcan Piri'nin altından topu ağlara gönderdi. 4-1

82. dakikada Cardoso'nun soldan geliştirdiği atakta ceza alanında uygun durumdaki Ailton'u topla buluşturdu. Ailton'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Onurcan Piri, iki hamlede kontrol etti.

90+1. dakikada sağ kanattan Kayra Yılmaz'ın pasında Aylton hareketlendi, kaleci Ali Şaşal'ın üzerinden aşırttığı topu filelerle gitti. 4-2

90+2. dakikada sağdan Murat Paluyi'nin uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağa sert vurdu, top kaleci Onurcan Piri'nin altından ağlarla buluştu. 5-2

Karşılaşmayı Sivasspor 5-2 kazandı.


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