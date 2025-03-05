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Spor, Futbol

Sivasspor'da üçüncü Rıza Çalımbay dönemi

Net Global Sivasspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine daha önce de takımda görev yapan Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

Serhat Zafer  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Sivasspor'da üçüncü Rıza Çalımbay dönemi

Sivas

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür." ifadesine yer verildi.

Çalımbay'ın iki farklı dönemde kırmızı-beyazlı ekipte 7,5 yıla yakın süre görev yaptığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz. Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz. Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay."


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