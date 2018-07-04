Sivasspor'da kombineler 17 Temmuz'da satışa sunulacak

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un 2018-2019 futbol sezonu kombine bilet satışları, 17 Temmuz'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor'un 2018-2019 sezonunda Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletler, 17 Temmuz Salı günü satışa çıkacak ve 24 Temmuz'a kadar eski kombine bilet sahiplerine öncelik tanınacak. 25 Temmuz Çarşamba günü ise kombineler genel satışa sunulacak.

Kombine bilet fiyatları Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası alt ve üst tüm tribünler 60, maraton alt ve üst C-D-E tribün 180, maraton alt ve üst A-B-F-G tribün 120, VIP üst kadın tribün 60, VIP E-B alt tribün ise 600 lira olarak belirlendi.

Localarda ise geçen sezonki fiyatlara yüzde 20 zam yapıldı.

Muhabir: Serhat Zafer