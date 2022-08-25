Sivasspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Sivas
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 yenildi.
2. dakikada Leke James'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda toplan buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
9. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta ceza yayı üzerinde Kiese Thelin, topuk pasıyla penaltı noktasındaki Birmancevic'i gördü. Sivasspor savunması son anda araya girerek bu futbolcunun vuruşuna izin vermedi.
18. dakikada Erdal Rakip'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Kiese Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada ev sahibi ekip kontra atakla etkili oldu. Soldan rakip ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topu Yatabare'ye gelmeden önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.
31. dakikada Erdal Rakip'in ara pasıyla ceza sahasına giren Birmancevic'in vuruşunda, Appindangoye yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti.
42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan aldığı pasla sağ kanatta ilerleyen Gradel'in içeriye çevirdiği top, Leke James'e gelmeden önce savunma tarafından uzaklaştırıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci Yarı
48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına doğru ilerleyen Gradel'in ortasında meşin yuvarlak, Ulvestad ve Leke James'in önünden geçerek kalecide kaldı.
58. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan gelen topa iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarıya çıktı.
59. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çizgiye inen Uğur Çiftçi'nin altıpasa çevirdiği topu, Leke James'ten sektikten sonra savunma araya girerek uzaklaştırdı.
66. dakikada Christiansen’in sol çaprazdan arka direğe gönderdiği topu Appindangoye araya girerek kornere gönderdi.
69. Dakikada Gradel’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
76. dakikada Malmö öne geçti. Erdal Rakip'in derinlemesine pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda hareketlenen Birmancevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1
90. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasıyla topu alan Larsson'un pasıyla ceza yayından içeriye giren Kiese Thelin, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 0-2
Karşılaşma 2-0 Malmö'nün üstünlüğüyle sona erdi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olurdu"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen golü bulamadıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.
Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından maça ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk maçı 3-1 mağlup tamamlamalarının rakip için bir avantaj olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Biz de tabii ki maçın başında riske ederek başladık, ama dengeli bir şekilde başladık. Bana göre gol yiyene kadar çok iyi futbol oynadık." dedi.
Bütün pozisyonları değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Çalımbay, "İyi de pozisyonlar yakaladık. Erkenden bir gol atabilseydik, o girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik o zaman olay daha farklı olacaktı." diye konuştu.
Takımından memnun olduğunu aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:
"Mükemmel bir mücadele yaptık, iyi de pozisyonlara girdik. Maalesef son paslarımıza dikkat edemedik ve bir sürü goller kaçırdık. Bir sıkıntı oluyor bizde, hiçbir şey yokken bir anda gol yiyorsun. Onun dışında bir şey yok. Takımımdan memnunum, özellikle golü yiyene kadar. Tabii ki gol yedikten sonra da yine pozisyonlara girdik. Karşı karşıya kaldık, bomboş kaleye vuramadık. Bu maçta çok iyiydik. sadece gol yoktu. Gol atabilseydik bu maç daha da farklı olabilirdi. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım, çok disiplinli bir takım. Onun için de hata yaptığın zaman bu tür maçlarda kesinlikle affetmezler. O zaman sıkıntı yaşarsın. Oyundan memnunum, kaçırdığımız goller bizim için problem oldu."
Anadolu takımları için hem ligde hem Avrupa’da mücadele etmenin zor olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Anadolu takımının iki tarafı götürmesi zor. Götürmen için de mutlaka iyi bir bütçen ve oyuncuları bir an önce alıp çalıştırman ve ondan sonra da maçlara başlaman gerekiyor. Bizim de öyle bir şansımız yok." ifadelerini kullandı.
"Malmö hak etti ama bizde iyi oynadık"
Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu kaydeden Çalımbay, "Malmö bu kurada çektiğimiz en zorlu rakiplerden birisiydi. Yılların Malmö'sü. Beşiktaş’ta kaç kere onlara karşı oynadım, antrenör olarak da oynadım, kolay bir rakip değil. Onun için de buraya gelirken hazır gelmen gerekiyor. Bizim takım hazır değil, hazır olmayan bir sürü arkadaşımız var. Hala almamız gereken oyuncu var, şu durumda. Onun için bizim için elenmek üzücü bir şey ama hazır olmadığın zamanda bu sıkıntıyı yaşayacaksın. Bu bir gerçek, her şeyi ortaya koyacaksın. Malmö hak etti ama bizde iyi oynadık, ilk maçtan daha iyi oynadık. Antrenörlerini tebrik ettim bugün." diyerek sözlerini tamamladı.
Malmö Teknik Direktörü Georgson: "Atmosfer çok iyiydi, rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı"
Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson, elemeleri geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Georgson, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sivasspor'un taraftar desteğiyle oynadığını hatırlatarak, "Atmosfer çok iyiydi, rakip çok baskılı ve dirayetli oynadı." dedi.
Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Georgson, "Takımımla çok gurur duyuyorum. Gösterdikleri disiplin, ortaya koydukları disiplin çok etkileyiciydi. Rakibin yaptığı atakları genel olarak durdurmayı başardık ve oyun süresince onların ataklarına iyi cevap verdik. Elimize geçen fırsatları ise iyi değerlendirerek gole dönüştürdük. Bu sebeple takımımdan çok memnunum, bu elemeleri geçmiş bulunuyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.