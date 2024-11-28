Dolar
34.65
Euro
36.63
Altın
2,638.00
ETH/USDT
3,596.90
BTC/USDT
95,484.00
BIST 100
9,646.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Bolat, Ankara’da “Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Değerlendirme Çalıştayı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Serhat Zafer  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Sivas

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Antalyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT World Forum 2024 yarın başlıyor
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi
Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde ilk ziyaret
Türkiye ve dünya gündemi
"Siberağ-10" operasyonlarında gözaltına alınan 48 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Benzer haberler

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta müsabakaları tamamlandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Buraya tekrar kazanan kimliğimize kavuşmaya geldik

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Buraya tekrar kazanan kimliğimize kavuşmaya geldik
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Çok kaliteli bir rakiple oynayacağız

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: Çok kaliteli bir rakiple oynayacağız
Başakşehir son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

Başakşehir son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet