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Spor, Futbol

Sivasspor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor maçı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Göksel Cüneyt İğde   | 21.05.2022
Sivasspor sahasında galip Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas


5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına, ön direkte iyi yükselen Felix'in kafa vuruşunda topu ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada Kayserispor etkili geldi. Gökhan Sazdağı'nın pasıyla hareketlenen Gavranovic'in ceza yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

31. dakikada sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Konate'nin vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt sağına yatarak topu çıkardı.

41. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla ceza sahasına giren Konate'nin şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45. dakikada Özkan Yiğiter'in ceza yayının gerisinden vuruşunda top üstten farklı şekilde auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan aldığı topla ön direğe hareketlenen Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

59. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Konate'nin şutunda, Bilal Bayazıt iki hamlede topa hakim oldu.

64. dakikada Sivasspor tekrar öne geçti. Ziya Erdal'ın ceza sahasının solundan içeriye çevirdiği topu Kerem Atakan Kesgin tek vuruşla kalecinin solundan filelerle buluşturdu: 2-1.

75. dakikada Emirhan Tak'ın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Özkan Yiğiter'in vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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