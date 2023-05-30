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Spor, Futbol

Sivasspor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında ağırladığı Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Göksel Cüneyt İğde  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Sivasspor evinde kazandı Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Sivas

Maçın 1. dakikasında ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Sağ kanattan Michalak'ın yerden gönderdiği topa penaltı noktası yakınında Mahir Emreli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

6. dakikada Mahir Emreli'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Calvo'nun geri pasının ardından kaleci Sehic'in uzaklaştırmak istediği top Leke James'e çarparak filelerle buluştu: 1-0

28. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

33. dakikada sağ çaprazdan aldığı topla ceza yayına doğru ilerleyen Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarptı.

37. dakikada sağ kanattan çizgiye indikten sonra altıpasa doğru paralel ilerleyen Murat Paluli'nin vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Diouf'un ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta kaleye giden topu Murat Paluli son anda çizgiden çıkardı.

53. dakikada Sivasspor ceza alanı dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Uğur Çiftçi'nin ortasında yakın direkte iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

74. dakikada Konyaspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Guilherme'nin ortasında meşin yuvarlak ceza sahasında herkesi aşarak auta gitti.

82. dakikada Diouf, ceza yayının gerisinden kafayla penaltı noktasına doğru indirdi. Ali Şaşal Vural, kalesinden zamanında çıkarak rakip oyuncu Soner Dikmen'den önce topu kontrol etti.

90. dakikada Sivasspor mutlak bir golden yaralanamadı. Orta alandan aldığı topla ceza sahasına giren Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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