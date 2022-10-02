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Spor, Futbol

Sivasspor evinde kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Göksel Cüneyt İğde   | 02.10.2022
Sivasspor evinde kaybetti Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Sivas

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Gradel'in ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasına Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.

7. dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Lobjanidze, pasını Bertuğ Özgür Yıldırım'a aktardı. Bu futbolcunun altıpasa yakın noktada vuruşunda son anda topa ayak koyan Appindangoye tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Alıcı'nın sağ çaprazdan altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağı El Kaabi düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanadı etkili kullanan Kerim Alıcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, El Kaabi'yi aştıktan sonra arka direkte Bertuğ Özgür Yıldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

23. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında Ulvestad'dan seken topu Erdoğan Yeşilyurt arka direkte kafayla filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi.

28. dakikada Sivasspor baskıyı artırdı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yatabare, pasını sağ çaprazda müsait durumda olan Erdoğan Yeşilyurt'a aktardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Ulvestad'ın ceza yayının solundan vuruşunda top az farkla kalenin üstten auta gitti.

45+1. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının gerisinden şutunda kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Yatabare'nin ceza yayının solundan sert şutunda meşin yuvarlak Vranjes'e çarparak kornere çıktı.

56. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çaprazdan altıpasa doğru ilerleyen Dia Saba'nın vuruşunda rakip defans son anda araya girerek topu kornere çeldi.

63. dakikada şık çalımlarla soldan ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topa Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kalecinin müdahalesinin ardından meşin yuvarlak arka direkte Dia Saba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun önünü açarak yaptığı vuruşta top, rakip defansa çarptı. Pozisyonun takibinde Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

86. dakikada N'Jie'nin ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Sivasspor sağ kanattan korner kazandı. Dia Saba'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Angielski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


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