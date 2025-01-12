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Spor, Futbol

Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcular Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.

Serhat Zafer  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Sivasspor, Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'yi transfer etti

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas'a gelen iki oyuncu, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in de katıldığı imza töreninde kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmelere imza attı.

Almanya'nın Dachau kentinde 1995'te doğan Efkan Bekiroğlu, futbol kariyerine SC Fürstenfeldbruck altyapısında başladı.

Ardından FC Unterföhring, Augsburg II ve 1860 Münih formaları giyen Efkan, 2020-2021 sezonunda Türkiye'ye transfer olarak Corendon Alanyaspor'da forma giydi ve son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele etti.

Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 326 maça çıktı, 93 gol atıp 41 asist yaptı.

Sivasspor Kulübü, Efkan Bekiroğlu ile satın alma opsiyonu kırmızı-beyazlı kulübe ait olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Sivas temsilcisi, Tolga Ciğerci ile de 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Nordenham kentinde 1992 yılında dünyaya gelen Tolga Ciğerci, futbol hayatına Wolfsburg altyapısında başladı.

Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele etti.

Ön libero pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 362 maça çıktı, 40 gol atıp 23 de asist yaptı. Tolga, ayrıca 4 kez A Milli Takım formasını giydi.

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