Euro
9.87
Dolar
8.46
BIST 100
1,139.20
Altın
1,889.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir’de arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı. -VTR
logo
Spor, Futbol

Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki üçüncü maçından da puanla ayrıldı.

Serhat Zafer   | 03.11.2020
Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

Sivas

Süper Lig'in 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta iç saha ve deplasmanda 3'er maça çıktı. 

İç sahada oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Sivas temsilcisi, deplasmanda oynadığı 3 maçtan ikisini kazandı, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezonun ilk deplasmanında ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivasspor, 5. haftada ise dış sahada Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Hatay deplasmanında dün Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivasspor, dış sahada 7 puan toplarken, bu kulvarda rakip fileleri 6 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar evinde oynadığı karşılaşmalarda ise Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi, MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Sivas temsilcisi iç sahadaki 3 maçında galibiyet ve gol sevinci yaşayamadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Max Gradel 2 kez, Arouna Kone, Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Faycal Fajr de birer kez gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19'dan 490 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 34 milyonu geçti
Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Benzer haberler

Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

Sivasspor deplasmanda kaybetmiyor

Maradona hastaneye götürüldü

İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi

Fenerbahçe üst üste dördüncü galibiyetini aldı

Fenerbahçe üst üste dördüncü galibiyetini aldı
Hatayspor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Hatayspor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın cezasına itiraz

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın cezasına itiraz