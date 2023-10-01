Sivasspor 3 puana hasret kaldı

Sivas
Lige evinde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Yılport Samsunspor maçıyla başlayan Sivasspor, 2. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendikten sonra oynadığı 5 maçta da galibiyet mutluluğu yaşayamadı.
Ligin 3. haftasında iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, 4. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan, 5. haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 6. haftasında da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 7. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 3 puan hasretini sonlandıramadı.
Sivasspor ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, lig maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.
Sivas ekibi, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.