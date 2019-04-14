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Spor, Futbol

Sivasspor 3 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor.

Serhat Zafer   | 14.04.2019
Sivasspor 3 maçtır galibiyete hasret

Sivas

Spor Toto Süper Lig'de en son 25. haftada, 8 Mart'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi. 

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen Sivasspor, dün de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı. 

Beşiktaş maçı hazırlıkları salı günü başlayacak 

Öte yandan Atiker Konyaspor maçının ardından kırmızı-beyazlı ekibe teknik direktör Hakan Keleş tarafından 2 gün izin verildi.

Sivasspor, 16 Nisan Salı günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçı 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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