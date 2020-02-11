Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
119,797.80
Altın
1,563.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivaslı aşıklardan sazlı sözlü hakem tepkisi

Sivaslı bir grup aşık, besteledikleri türküyle Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Halife Yalçınkaya   | 11.02.2020
Sivaslı aşıklardan sazlı sözlü hakem tepkisi Fotoğraf: AA/Halife Yalçınkaya

Sivas

Sivaslı aşıklar besteledikleri "Penaltı yok Sivaslıya" adlı türküyle Süper Lig'in 21. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Lider Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan lig maçının 71. dakikasında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen kırmızı-beyazlı taraftarların, karşılaşmanın orta hakemi Halis Özkahya ve VAR hakemi Ali Şansalan'a tepkileri sürüyor.

Sivas Yazarlar ve Şairler Derneğinde buluşan bir grup aşık, karşılaşmadaki hakem yönetimini sazlı sözlü eleştirdi.

Aşık Bilal Karaman, kaleme aldığı "Penaltı yok Sivaslıya" adlı türküyü beraberindeki aşıklarla söyledi.

Karaman'ın kaleme aldığı şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle:

"Adam topu koltukladı/Götürüyor vermem diyor/Hakem gözlerini yumdu/Görmem de görmem diyor.

Pozisyon kalktı askıya/Tekrarı girmez baskıya/Yasak geldi Yiğidolar/Penaltı yok Sivaslıya."

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haksızlığa tahammül edemeyen soğuk şehrin sıcak yürekli insanları bir ışık yaktılar. Biz haksızlığa başkaldıralım istedik ama bunu şova espriye dönüştürerek yaptık. Ozan arkadaşlarımızla bir araya geldik, bunu yaptık. Güzel oldu. Sosyal medyada bu kadar ilgi çekeceğini beklemiyordum." dedi.

Hakem hatalarının ayyuka çıktığı bir dönem yaşandığını savunan Karaman, "Kendisine haksızlık yapılan herkes bu sözleri kullanıyor. Avrupa'dan arayanlar var, sabaha kadar telefonlarımız çaldı." diye konuştu.

Sivasspor ligde penaltı kullanmayan tek takım

Lider Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon geride kalan 21 haftada penaltı kullanmayan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Galatasaray ve Fenerbahçe sekizer, Trabzonspor 7, Beşiktaş 4, Aytemiz Alanyaspor 3, Medipol Başakşehir 2 penaltı kullandı.

Hakemler bu sezon geride kalan haftalarda 17 takım lehine 74 kez penaltı noktasını gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

Sivaslı aşıklardan sazlı sözlü hakem tepkisi

Sivaslı aşıklardan sazlı sözlü hakem tepkisi

Antalyaspor maçındaki oyun Kayserispor'u ümitlendirdi

Trabzonspor'un 298 hafta sonra liderlik şansı

Alanyaspor'un bileği bükülmüyor

Alanyaspor'un bileği bükülmüyor
Hatay milletvekillerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Hatay milletvekillerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki
Süper Lig'de sahasında geçit vermeyen tek takım lider Sivasspor

Süper Lig'de sahasında geçit vermeyen tek takım lider Sivasspor