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Spor, Futbol

Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Tahsin Küçükkaraca   | 08.02.2022
Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da

Antalya

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'Hoş geldin.' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giymiş, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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