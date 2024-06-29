Şiddetli yağış EURO 2024'teki Almanya-Danimarka maçını durdurdu

Dortmund
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşma sırasında fırtınayla beraber şiddetini artıran yağmur, oyunun durmasına sebebiyet verdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında BVB Dortmund Stadı'nda oynanan müsabakada şiddetli yağış maçın bir süre durmasına neden oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 29, 2024
Dortmund'da maçı dev ekrandan izleyen bazı taraftarlar şemsiyelerin altına sığınırken bazı taraftarlar… pic.twitter.com/Akm7d4ByT5
Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, 35. dakikasında oyunu durdurarak, oyuncuları saha kenarına davet etti.
Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.
Oliver, yağışın azalmasının ardından yaklaşık 25 dakika sonra tekrar oyuncularla sahaya geldi ve karşılaşma yeniden başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.