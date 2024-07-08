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Spor, Futbol

Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığı başvuru dosyasını teslim etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, adaylık başvuru dosyasını teslim etti.

Bozhan Memiş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığı başvuru dosyasını teslim etti

İstanbul

Adaylık başvurusu için gerekli evrakları toplayan Yardımcı, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yardımcı, açıklamasında 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek TFF yönetimi seçimi için adaylık başvuru dosyasını bugün Türkiye Futbol Federasyonuna teslim ettiğini duyurdu.

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