Sergen Yalçın'lı Beşiktaş evinde de kazandı

İstanbul
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste ikinci kez kazandı.
Abdullah Avcı'nın yerine görev getirilen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.
Gol VAR kararının ardından geldi
Beşiktaş, VAR kararının ardından 1-0 üstünlük yakaladı.
Siyah-beyazlı takım, 48. dakikada Muhammed Elneny'nin sağ çaprazdan ortasında Atiba Hutchinson ile gol bulurken, hakem Alper Ulusoy ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvuran Ulusoy, pozisyonu kenardan izledi. Ulusoy, izledikten sonra ceza alanı içinde topun Güray Vural'ın eline çarpttığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
Burak Yılmaz, bu kararın ardından penaltı atışından takımını 52. dakikada 1-0 öne geçirdi.
Ligde 8 maç sonra gol yemedi
Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç sonra kalesini gole kapadı.
Ligin 12. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlı, bu maçın ardından Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Çaykur Rizespor'un gollerine engel olamamıştı.
Vodafone Park'ta 2 maç sonra kazandı
Beşiktaş, Vodafone Park'ta iki maç sonra galibiyete ulaştı.
Ligde Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilmişti.
Burak gol serisini 4 maça çıkardı
Gaziantep FK karşısında takımını penaltından 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada gol bulan Burak, Süper Lig'de ise Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi.
Son 4 maçta 4 gol atan Burak, bunların ikisini penaltıdan buldu.
Siyah-beyazlı oyuncu, ligde ise 8 gole ulaştı.
Boateng ilk maçında golünü attı
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Ganalı oyuncu, Adem Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.
Gökhan Gönül cezalı duruma düştü
Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü.
Bu sezon Trabzonspor, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören Gökhan, cezası nedeniyle 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.
Lens golle döndü
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında farkı 3'e çıkaran golü atan Jeremain Lens, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Devre arasındaki kamp çalışmalarında sakatlanan ve sezonun ikinci yarısındaki 5 maçı kaçıran Lens, iyileşmesinin ardından gollü bir dönüş gerçekleştirdi.
Sergen Yalçın sevgisi
Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın coşkusu, karşılaşmanın ardından da sürdü.
Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik direktörlerinin takımla tribüne gelmesi yönünde talepte bulundu.
Yalçın ve oyuncular bunun üzerine tek tek tribünlere giderek taraftarları selamladı.
Siyah-beyazlı formayla ilk maçında gol bulmayı başaran Boateng ise taraftarlara üçlü çektirdi.
Bu arada ligde 8. yenilgisini alan Gaziantep FK, 27 puanda kaldı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: İki takım da bu maçın düdüğü çalana kadar kararları kendileri veremedi
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yönetiminden dolayı maçın hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.
Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemi eleştirerek, "İki takım da bu maçın düdüğü çalana kadar kararları kendileri veremedi. Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemek istemiyorum, tebrik ediyorum. Bugüne kadar şüpheli pozisyonda hakemin bizim lehimize kararlarını verdiğini ve böyle üç puan aldığımızı hatırlamıyorum." dedi.
Maçta iki pozisyona değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Güray'ın pozisyonunda oyuncumuzun kolu vücuduna yapışık. Öyle zıplıyor, kolu açık değil. 3 dakika süren VAR incelemesi penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş'ın bu şekildeki pozisyonlara ihtiyacı yok. İyi hocaları var, iyi saha, iyi takım. Hakemlerin desteğine ihtiyacı yok."
Gökhan Gönül'ü tebrik etti
Sumudica, maçın 80. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde Kenan Özer'in yerde kaldığı pozisyonda, müdahale eden Gökhan Gönül'ün hakem Alper Ulusoy'a penaltı olduğunu söylediğini ama hakemin buna uymadığını söyledi.
"Gökhan Gönül'ü tebrik ediyorum" diyen Rumen teknik direktör, "Gökhan Gönül, o pozisyonda Kenan'a yaptığı müdahalede hakeme penaltı olduğunu söylemiş ama hakem Kenan'ı sarı kartla cezalandırdı. Kenan gelecek haftaki maçta cezalı duruma düştü." ifadelerini kullandı.
Bir hafta boyunca maça hazırlandıklarına dikkati çeken Sumudica, "Hakem oyunun dengesini bozarsa, kararlar rakip takım lehine olursa ne yapmam gerekiyor? Gaziantep orta sıralarda, Avrupa mücadelesi var. Küme düşmemeye oynuyor. Bizim maçlarımız bu şekilde mi oynanacak. VAR'ın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum, yoksa Türk futbolunu mahvedecek. Neden Kenan'ın pozisyonunda VAR'a gidilmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaşlı futbolcu Boateng: Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, kendisi için unutulmaz bir maç olduğunu söyledi.
Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Boateng ilk maçında gol atmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu." diye konuştu.
Boateng, duygularını "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu." şeklinde dile getirdi.
Saha içinde nerede görev verilirse oynayabileceğini belirten Beşiktaşlı futbolcu şunları kaydetti:
"Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hala gol atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım."
Gaziantep FK'li futbolcu Özer: Hadi bana inanmadın, Gökhan'a inanmadın, VAR var kardeşim. Bu VAR neden var?
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin tecrübeli futbolcusu Kenan Özer maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kırmızı-siyahlı futbolcu, karşılaşmanın son bölümlerindeki penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün karşılaşmanın hakemine pozisyonla ilgili olarak "penaltı" dediğini vurgulayan Kenan Özer, şunları kaydetti:
"Gökhan'ın bir müdahalesi var. Hakem kendimi yere attım diye sarı kart verdi. Pozisyondan sonra Gökhan'a 'Doğruyu söyler misin?' dedim. O da sağ olsun 'Hocam, Kenan'a müdahalem var, kendini yere atmadı, penaltı.' dedi. Hadi bana inanmadın, Gökhan'a inanmadın, VAR var kardeşim. Bu VAR neden var? Ya da bize yok mu? Her pozisyonda gittin 10 dakika pozisyonu izledin. Beşiktaş'a olmayan bir penaltı verdin. Beşiktaş hak ederek kazandı, ona bir şey demiyoruz ki ama benim üç sarı kartım vardı, o yüzden dokundu bana."
Yaşananlara anlam veremediğini söyleyen Kenan Özer, "Zaten maç 2-0, bitmiş gitmiş. Versen ne olur, vermesen ne olur. Pozisyon penaltı, onu vermedin sarı kart bari verme. Git VAR'a bak. Niye bakmıyorsun kardeşim. Nedir bu. Bu adaletsizliğe anlam veremiyorum. Söyleyecek bir şey yok. Allah'a havale ediyorum Alper Ulusoy mudur, nedir. Yapacak bir şey yok. Kaybettik, Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Zirve adına güzel bir galibiyet aldılar." şeklinde konuştu.
Maçın özeti
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.
28. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
38. dakikada Diaby sağ tarafta rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Burak Yılmaz ön direkte göğsünde yumuşattığı topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi ve topu kornere attı.
42. dakikada Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda kaleci Günay Güvenç topun kaleye girmesini engelledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
52. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. 48. dakikada Elneny'nin ortaladığı topu Hutchinson kafayla ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ardından hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesine başvurdu. Alper Ulusoy monitörde tekrar izlediği görüntünün ardından pozisyon öncesinde elle müdahale olduğuna hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
70. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Diaby'nin pasıyla sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topu siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng ön direkte tek dokunuşla gole çevirdi: 2-0
76. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Ruiz'in şutunu savunma çizgiden çıkardı.
90. dakikada Caner Erkin'in uzun pasıyla ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90+4. dakikada Beşiktaş üçüncü golünü attı. Caner Erkin'in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Lens kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.