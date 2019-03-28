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Spor, Futbol

Sergen Yalçın'ın cezası onandı

TFF'den yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasının onandığı bildirildi.

Süha Gür   | 28.03.2019
Sergen Yalçın'ın cezası onandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın'a verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.

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