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Spor, Futbol

Sergen Yalçın'a 2 maç ceza

PFDK, Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'a 2 maç men cezası verdi.

Erkan Tiryaki   | 21.03.2019
Sergen Yalçın'a 2 maç ceza

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın'a 2 maç ceza verdi.

Kurulun toplantısından sonra TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor karşılaşmasında rakip takım sporcusuna hakareti nedeniyle Yalçın'ın 2 maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Atike Konyaspor'un futbolcusu Nejc Skubic'in de Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı belirtildi.

Kurulun, çeşitli gerekçelerle İstikbal Mobilya Kayserispor'a 70 bin, Göztepe'ye 45 bin, Galatasaray'a 29 bin, Bursaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a yirmişer bin lira para cezası verdiği bildirildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş ve Atiker Konyaspor'un sahasında, Göztepe'nin ise deplasmanda oynadığı maçlarda yaşanan ihlaller nedeniyle bu takımların bazı taraftarlarının elektronik biletlerinin bir maçlığına bloke edildiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'un yöneticisi Fazıl Şahin'e, Turgutluspor maçında hakeme yönelik saha içinde ve soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle 165 gün hak mahrumiyeti ve 23 bin 500 lira para cezası verildiği kaydedildi.


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