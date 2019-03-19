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Spor, Futbol

Sergen Yalçın PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Ercan Doğan   | 19.03.2019
Sergen Yalçın PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Bursaspor takımlarını da çeşitli nedenlerle kurula sevk ettiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic'in de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği vurgulandı.

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